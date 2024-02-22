Он будет действовать все выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Он будет действовать все выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

В Омске 23, 24 и 25 февраля изменится график работы поликлиник. Принимать вызовы докторов на дом будут с 9:00 до 14:00, выезды планируются с 9:00 до 15:30. На прием дежурных врачей можно прийти с 9:00 до 14:00.

Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме. Кабинет неотложной офтальмологической помощи (Лермонтова, 60) принимает пациентов круглосуточно и без выходных при травмах, острых состояниях и заболеваниях глаза, требующих срочного медицинского вмешательства. С 19:00 до 8:00 вход со стороны улицы Степной. Телефон дежурного администратора: 30-23-85.