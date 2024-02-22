Шоу с участием омских пар можно будет посмотреть на телеканале «Пятница!» сегодня и завтра.

Шоу с участием омских пар можно будет посмотреть на телеканале «Пятница!» сегодня и завтра.

Три пары из Омска примут участие в программе «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Так, участниками шоу стали 24-летняя Ирина и 28-летний Александр, 26-летняя Айгуль и 29-летний Мухамед, 20-летняя Камила и 23-летний Ренат.

По правилам программы, участницы приходят на свадьбы друг друга и оценивают торжество. Девушка, набравшая больше всего баллов, становится победительницей. Приз за первое место – деньги на свадебное путешествие.

Шоу с участием омских пар можно будет посмотреть 22 февраля в 22:00 и 23 февраля в 19:00.