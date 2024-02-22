В призовом фонде социальной акции 5 квартир, 5 автомобилей, 5 призов по 1 млн. рублей, а также 363 приза по 100 тыс. рублей.

В призовом фонде социальной акции 5 квартир, 5 автомобилей, 5 призов по 1 млн. рублей, а также 363 приза по 100 тыс. рублей.

В связи с возрастающим интересом омичей к акции «Выбирай Россию» ее организаторы напомнили условия участия в мероприятии. Они просты: если вы житель Омской области и вам есть 18 лет, то вам достаточно прийти 15, 16 или 17 марта в здание, где располагается избирательный участок, и заполнить специальный купон.

На протяжении трех дней в прямом эфире 12 канала с помощью генератора случайных чисел будет проходить определение победителей. В призовом фонде вас ждёт: 5 квартир, 5 автомобилей, 5 призов по 1 млн. рублей, а также 363 приза по 100 тыс. рублей.

Акция проводится в рамках социального проекта «Россия – моя страна». Период ее проведения – с 22 января по 19 апреля 2024 г., регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей пройдет 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробную информацию об акции можно узнать на сайте.