Омск-Информ
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·Общество

После поломки в работу было введено резервное оборудование.
Вчера вечером на ТЭЦ-5 произошел внеплановый останов котлоагрегата, об этом рассказали в «Омск РТС». В компании уверяют, что снижение температурных параметров оказалось «незначительным».
– Оперативно в работу было введено резервное оборудование. Все УК были оповещены согласно регламентным процедурам. В настоящее время температурный режим от теплоисточника достаточен для качественного теплоснабжения потребителей. Отмечаются точечные жалобы. Каждое обращение отрабатывается специалистами Тепловой инспекции и энергоаудита, – отметили в «Омск РТС».
Напомним, в декабре прошлого года на ТЭЦ-5 из строя вышли сразу несколько котлов. Через несколько дней подобная ситуация произошла на ТЭЦ-3.
1323Сергей Энквист
·Общество

После поломки в работу было введено резервное оборудование.
Вчера вечером на ТЭЦ-5 произошел внеплановый останов котлоагрегата, об этом рассказали в «Омск РТС». В компании уверяют, что снижение температурных параметров оказалось «незначительным».
– Оперативно в работу было введено резервное оборудование. Все УК были оповещены согласно регламентным процедурам. В настоящее время температурный режим от теплоисточника достаточен для качественного теплоснабжения потребителей. Отмечаются точечные жалобы. Каждое обращение отрабатывается специалистами Тепловой инспекции и энергоаудита, – отметили в «Омск РТС».
Напомним, в декабре прошлого года на ТЭЦ-5 из строя вышли сразу несколько котлов. Через несколько дней подобная ситуация произошла на ТЭЦ-3.
1323Сергей Энквист