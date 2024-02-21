Об этом шла речь на встрече министра с депутатом Госдумы от Омской области Олегом Смолиным.

Об этом шла речь на встрече министра с депутатом Госдумы от Омской области Олегом Смолиным.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков встретился с депутатом Госдумы от Омской области и первым заместителем председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Олегом Смолиным.

Чиновники подняли ряд вопросов, касающихся омских науки и образования. Например, развитие инфраструктуры двух крупных городских вузов – ОмГУ и СибАДИ, а Омского аграрного научного центра. Также говорилось о создании современных кампусов и обсуждалась заявка Омской области на создание научно-образовательного центра.

Также в Минобрнауки сообщили, что Фальков собирается в марте совершить рабочий визит в Омск.