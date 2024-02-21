Омск-Информ
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·Общество

Этот день для Почты России будет выходным. Накануне праздника все отделения в Омской области закончат работу на час раньше.

Почта России сообщила об изменениях в графике своей работы перед Днем защитника Отечества. Он будет выходным для всех почтовых отделений в Омской области. Ведомство также обращает внимание омичей, что накануне праздника, 22 февраля, отделения завершат работу на один час раньше.

– Почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России, – отметили в пресс-службе почтового ведомства.

С 24 февраля работа возобновится в обычном режиме.

·Общество

Этот день для Почты России будет выходным. Накануне праздника все отделения в Омской области закончат работу на час раньше.

Почта России сообщила об изменениях в графике своей работы перед Днем защитника Отечества. Он будет выходным для всех почтовых отделений в Омской области. Ведомство также обращает внимание омичей, что накануне праздника, 22 февраля, отделения завершат работу на один час раньше.

– Почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России, – отметили в пресс-службе почтового ведомства.

С 24 февраля работа возобновится в обычном режиме.