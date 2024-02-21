В Омске работает множество самых разных столовых – от весьма странных до тех, где обедают чиновники и депутаты.

В Омске работает множество самых разных столовых – от весьма странных до тех, где обедают чиновники и депутаты.

В январе стало известно о том, что в Омске вернется некогда популярная сеть столовых «Вилка-ложка». Чуть позже настоящий трип по столовым устроил известный предприниматель Виктор Скуратов, который на своей странице в запрещенной соцсети публиковал фото блюд и ценник из разных точек общепита, но расположенных в основном в центре города.

Между тем в Омске есть немало и харчевен, расположенных на окраинах. А что представляет из себя рынок точек недорогого «классического» общепита в Омске? Ведь раньше столовая была организована при любом предприятии, учебном заведении, органе власти или научной «конторе». Из-за недостатка ресторанов столовые заменяли омичам и банкетные залы, где проводились свадьбы, там же проводили поминки или юбилеи. С тех пор прошел уже не один десяток лет. Многие столовые прекратили свое существование, многие по десять-двадцать раз сменили владельца. Есть вновь открывшиеся точки, есть те, которые вот-вот закроются. Обозреватель РИА «Омск-информ» посмотрел на рынок доступного общепита с позиции «цена – качество», а также изучил мнения посетителей столовых.

Как оказалось, в городе представлена вся палитра столовых – от самых дешевых и непривлекательных до тех, которые больше смахивают на рестораны. Все подробности – в нашем материале.

Там, куда не дошел Скуратов

Всего, по данным сервиса 2Gis, в Омске насчитывается порядка 200 столовых. Цифра эта условная, так как одна и та же точка общепита может именоваться и столовой, и кафе, и банкетным залом одновременно. Столовых в чистом виде – чуть более ста.

Безусловно, многие точки общепита в Омске сконцентрированы в центре города, но немало их и на окраинах. Хотя далеко не везде они сохранились. К примеру, ни одной столовой не осталось в Чкаловском поселке, хотя там до сих пор существует остановка «Столовая». Мало заведений общепита в Старом Кировске и на Московке, а в Нефтяниках они в основном все сконцентрированы вдоль проспекта Мира, где расположены вузы. Тем не менее несколько десятков точек общепита имеется в Амурском, Кордном поселках, а также на Северных и в Солнечном. Мы побывали как в столовых, расположенных в центре города, так и на окраинах – куда точно не дойдет Виктор Скуратов.

Недорогая столовая с бесплатной горчицей для работников завода

В Омске сейчас, как и в советское время, практически при любом более-менее крупном предприятии есть столовая. Но далеко не в каждую из них может попасть простой обыватель: большинство точек общепита расположено на закрытой территории, особенно если речь идет об оборонном предприятии. Так что отобедать в столовой «Трансмаша» или «Полета» не получится. Но тем не менее в столовых нескольких предприятий поесть все же может любой желающий.

В частности, открыта для всех желающих столовая Омского экспериментального завода на проспекте Королева. Вход в нее хоть и расположен на проходной, но открыт для всех желающих.

Несмотря на обеденное время, желающих поесть в этой столовой совсем немного. Впрочем, и выбор блюд небольшой.

– Из первого осталась лапша, из второго – гречка, куриные и мясные котлеты, шашлык, курица с подливом, – рассказала работница заведения общепита.

Оставшуюся единственную миску с салатом взять не удалось – ее «забронировала» приятельница сотрудницы столовой. В итоге лапша, гречка, курица с подливом и компот вытянули на 200 рублей. При этом проверить цены не получилось – в столовой нет распечатанного меню.

Интересно, что на столах здесь, как и в советское время, в фужерах стоит горчица. Можно взять ложкой сколько угодно горчицы и одновременно увидеть на большом экране последние новости – в столовой на огромном экране «крутят» «Россию 24». Эдакий микс заведения советского и современного общепита. Лапша и котлета, кстати, оказались вполне неплохими – ими можно наесться.

– В целом, неплохая столовая, недорого, выбор блюд хотя и небогат, но весьма разнообразен. По кошельку не бьет. Не будешь же с собой каждый день контейнеры с едой таскать – у нас такое не принято, – рассказал работник завода Олег.

Сотрудник предприятия каждый день ходит в эту столовую и нареканий к ее работе не имеет.

Можно назвать ряд плюсов и минусов этой точки общепита. К плюсам можно отнести в первую очередь недорогой ценник, неплохой вкус блюд, чистоту в помещении. К минусам – отсутствие вывешенного меню, не совсем подогретую еду и небогатый выбор блюд.

Столовая для «жаворонков» со странным супом

Есть на окраинах Омска и столовые, которые когда-то относились к заводам, но потом эти заводы развалились, а точки общепита продолжают здравствовать. Одна их таких столовых расположена в Комсомольском городке рядом с остановкой «Газоаппарат», известной своим павильоном-«бомбоубежищем».

В разгар обеденного перерыва в этой столовой абсолютно пусто. Как оказалось, обедать в 13.00 в Комсомольском городке не принято. Здесь все едят рано.

– У нас все обедают с 11 до 12 часов, а вы поздно пришли, мы скоро закрываемся, – объяснила работница точки общепита Элеонора. – Вот все, что осталось, – суп гороховый, макароны, котлеты. А еще остался салат с грибами. Будете брать? Он свежий, не бойтесь! Ну и что если он стоит не в холодильнике?

Салат с грибами, гороховый суп, котлета с твердыми макаронами и компот обошлись в 300 рублей. Сверить цены в чеке и меню не получилось.

– Да вы не смотрите на меню, оно у нас вчерашнее! – заявила повар.

На этом странности не закончились. Салат действительно оказался свежим и довольно неплохим, а вот гороховый суп с копченостями удивил. Наряду с кусочками колбасы в нем плавали куриные… кости и гузки. Выглядит это весьма неаппетитно, поэтому фото этой «красоты» публиковать не будем. Тут же на столе стоит баночка из-под «ФрутоНяни», в которой – остатки… горчицы. Почему бы владельцам столовой не купить специальную посуду для этого? Блюда были недосолены, но соли на столе не оказалось – были только перец и та самая горчица в баночке из-под «ФрутоНяни».

В целом же к плюсам этой столовой также можно отнести относительную дешевизну блюд, большие порции и неплохой ассортимент. К минусам – сомнительное содержание еды (откуда в гороховом супе куриные кости?), использование «непрофильной» посуды и другие важные вещи – например, отсутствие актуального меню и рукомойника, плюс салаты здесь стоят не в холодильнике.

Дешевая столовая для чиновников и полицейских

Еще одна отдаленная, хотя и не так сильно, от центра города столовая расположена в здании администрации Омского района на улице Лермонтова и рассчитана на мелких чиновников. Хотя, говорят, в этой столовой видели даже главу Омского района Геннадия Долматова.

Здесь также вход сделан до вахты охранников, поэтому посетить точку общепита может любой желающий. В отличие от других столовых, в обеденное время здесь даже образуется очередь. Посетителей привлекает вкусная еда по низким ценам. К примеру, суп здесь можно приобрести всего за 50–60 рублей, столько же стоит и гарнир, немного дороже вторые блюда. Котлеты обойдутся в 80–85 рублей, а неплохая отбивная или куриная грудка – в 100-110. Чиновники «средней руки» довольны – их кормят «дешево и сердито». И на самом деле – в борщ кладут много сметаны, в супе есть даже мясо. Все почти как в классической советской столовой. Вкусно и недорого.

– Нам здесь очень нравится. Вкусно, недорого, есть выбор блюд, – отметили работницы администрации Омского района Елена и Наталья.

Ходят сюда не только омские районные чиновники, но и сотрудники полиции – рядом расположен отдел ОМВД по Омскому району, а также сотрудники расположенных поблизости офисных зданий.

– Все нравится, вкусно, очень хорошо кормят. И вообще, я не люблю разговаривать, когда ем, – коротко ответил сотрудник полиции, который категорически отказался фотографироваться и представляться.

Берут покупатели здесь и выпечку.

– Очень вкусная выпечка, возьмите, не бойтесь, она вам уже не помешает, – заявила повар столовой.

Это, пожалуй, единственная столовая, где фактически нет минусов, везде одни сплошные плюсы – чистота, хороший ассортимент и приятные цены, неплохие блюда. С натяжкой, но можно отнести к минусам очереди, которые здесь образуются в обеденный перерыв.

Позолоченные двери и блюда по ресторанным ценам

В центре Омска также есть немало самых разных столовых на любой кошелек. Мы посетили три из них – пожалуй, самую дорогую, расположенную рядом с ней в подворотне очень дешевую и столовую со средним ценником. Как оказалось, в каждой точке есть своя специфика и свой клиент.

Одна из самых дорогих столовых города находится на улице Ленина в двух шагах от знаменитого памятника Городовому и принадлежит известному бизнесмену Сергею Жерикову. В одном здании здесь находятся банкетный зал и непосредственно сама столовая.

Чтобы поесть, посетителям нужно открыть позолоченные двери. Это первое, что бросается в глаза. Второе – это ценник в данной столовой, который кажется слегка завышенным. Да, выбор их здесь очень велик – от солянки за 145 рублей до сосиски в тесте (50 рублей) и запеченной кеты почти за 200 рублей. Даже простой компот здесь стоит 45 рублей, а пакетированный чай – 25. Гороховый суп, салат «Мимоза», картофельное пюре с куриной грудкой и соусом, а также компот обошлись почти в 500 рублей. Точно такой же компот, как в столовой Омского района, здесь стоит на 20 рублей дороже, подлив вместо 5 рублей обойдется в 25 рублей. Простой пакетированный чай – 25 рублей! Нужно иметь хорошую зарплату, чтобы питаться в столовой каждый день! Поэтому и ходят сюда люди солидные – бизнесмены, чиновники и депутаты всех мастей.

Хотя, даже в обеденный перерыв в этой дорогой точке общепита людей немного. Да и желающих поделиться впечатлениями тоже пришлось поискать с трудом.

– Приехал в Омск по делам, зашел пообедать. Но как-то дорого здесь все. Даже нам, сельским депутатам, не по карману! У вас в Омске везде поесть так дорого? – спросил депутат от Москаленского района Евгений Алексеевич.

Явно завышенная стоимость блюд – это главный минус этой точки общепита. Еще один минус – чтобы убрать за собой, нужно отнести поднос в какую-то подсобку за 15 метров. Но есть у этой столовой и плюсы – это удобное расположение, свежий ремонт, удобные диванчики с подушками и в целом довольно вкусные блюда, большие порции. Но за всю эту красоту клиенты платят рублем. Почему столовая такая дорогая? На этот вопрос не ответил даже ее владелец.

– Я комментарии по телефону не даю, а встречаться с вами не намерен, – заявил Сергей Жериков.

Интересно, что в этом месте столовая существовала еще 50 лет назад, и она была по карману даже студентам расположенного через дорогу пединститута. Омичи охотно об этом вспоминают.

– Ходили в эту столовую в 1970-м. Тогда там можно было пообедать за… 50 копеек. Хлеб вообще был бесплатным, а каждый вторник и четверг были рыбные дни. Мы их не любили, поэтому по вторникам и четвергам в эту столовую не ходили. Там было очень вкусно и уютно. Столовая была по карману студентам. У нас в ОмГПУ такой же обед стоил 30 копеек, – рассказала выпускница педуниверситета Людмила Алексеевна.

Сейчас омичка уже на пенсии. Она ужаснулась, узнав стоимость блюд в этой столовой: 50 копеек 50 лет назад и 500 рублей сейчас. Обед подорожал ровно в 1000 раз!

Столовка для студентов в подворотне

Студенческие столовые – это отдельная ниша. Пожалуй, каждый, кто был студентом, помнит, что в столовых не только ели, но и иногда готовились к занятиям, переписывали лекции или просто целовались влюбленные студенты. При каждом омском вузе есть своя столовая, но не каждую студенческую столовую очень легко найти. В частности, столовая одного из корпусов ОмГПУ, расположенного на улице Партизанской, находится в буквальном смысле слова в подворотне, да еще и в подвале. Зато она в два раза дешевле, чем точка общепита Сергея Жерикова.

Чтобы попасть в эту столовую, нужно выйти из корпуса вуза, находящегося на улице Партизанской, пройти под аркой, свернуть налево и спуститься в подвал. Одним словом, не самый легкий и простой путь для голодного студента. При этом непосредственно в самой столовой в разгар учебного дня пусто. Это объясняется тем, что будущие педагоги предпочитают супам и пюре фаст-фуд – благо на расположенной рядом улице Ленина заведений с таким ассортиментом хватает.

Что касается самой «столовой в подворотне», то ее ассортимент довольно простой и при этом недорогой. Судя по меню, которое висит на столбе, суп здесь можно взять за 55–70 рублей, гарнир – за 35–50 рублей, стоимость вторых блюд составляет около 80–100 рублей. В этой столовой самый дешевый хлеб – всего по 2 рубля за кусок. Комплексный обед из первого, второго и компота обойдется в 200–220 рублей – сопоставимо со стоимостью наггетсов где-нибудь в «Курочке рядом», поэтому студенты в основном выбирают последний вариант.

– Почти никогда не ходила в эту столовку, так как там было не очень вкусно и довольно неуютно, хотя и дешево, – рассказала бывшая студентка ОмГПУ Ирина.

На самом деле качество еды здесь чем-то напоминает еду в школьных столовых. К примеру, гороховый суп пах подгорелым, гречка оказалась холодной, а пирожок – твердым.

Таким образом, из плюсов этой столовой можно выделить относительно низкий ценник и сносный ассортимент блюд. Из минусов – странное месторасположение, не очень уютный интерьер и не совсем приемлемое качество еды.

Столовая, в которую любят ходить прокураторы и спасатели

Помимо столовых-«одиночек», есть в Омске и несколько сетевых точек общепита. Одна из таких сетей – это «Комбинат питания», более известный по оранжевым вывескам «Столовая». Лет 6-7 назад таких столовых в городе было около двух десятков, теперь же их число сократилось почти вдвое.

Одна их таких сохранившихся популярных столовых расположена в центре Омска на улице Тарской – в крупном офисном центре. Но посещают ее не только офисные клерки, но и сотрудники расположенного поблизости Главка МЧС, а также областной прокуратуры и даже члены областных министерств – известные чиновники в строгих костюмах здесь не редкость.

В отличие от столовой для чиновников Омского района, здесь стоимость блюд на порядок выше – примерно на 20–30 %. Набор же их весьма разнообразен. На выбор есть множество салатов, причем с весьма оригинальными названиями «Женя» или «по-Ивано-Франковски», всегда есть два вида первых блюд и до десятка видов второго. Стоимость супа – от 40 до 60 рублей, гарнира – от 25 до 45, вторых блюд – от 80 до 120. Комплексный обед из трех блюд (салата, супа и второго) с компотом обойдется в 250 рублей.

– Здесь очень вкусно, всегда горячие и свежие блюда. Всегда ходим сюда обедать, иногда даже с начальником, – отметил сотрудник Главка МЧС Иван.

А сотрудница расположенного поблизости кадрового центра «Работа России» Елена призналась, что раньше носила на работу контейнеры с едой, но потом ей надоело это делать.

– Каждый раз готовить на следующий день просто надоело. Нужно проявлять фантазию, чтобы приготовить что-то новое. Лучше я это время потрачу на саморазвитие или на зал. Проще сходить в столовую – здесь вкусно, есть разнообразный перечень блюд от каш до салатов и вкусных закусок. Все нравится, – поведала девушка.

На самом деле все блюда свежие, в супе не найти непонятных костей, а благодаря разнообразному меню можно вкушать разные блюда в течение 7–10 дней. Иногда в этой столовой образуется большая очередь, которая доходит едва ли не до входной двери.

В столовых голод. Кадровый голод

Но владелец этой столовой Сергей Назарович оптимизма своих гостей не разделяет. Не первый год омский предприниматель занимается бизнесом в сфере общепита. Переживали и бурное развитие, и упадок. Сейчас же, судя по всему, на рынке доступного «классического» общепита, к которому и относятся столовые, наблюдается стагнация. Столовки не могут еще оправиться от последствий пандемии.

– Сидим все в кредитах, кое-как выжили в пандемию. Тогда государство нам давало на рабочих кредиты, но когда теперь мы их отдадим – неизвестно. Выручка упала, все сократилось, с кадрами не просто голод – катастрофа. Идет выживание – это общая картина. Об открытии новых точек говорить просто глупо, поэтому настроения нет. Но тем не менее стараемся все-таки удовлетворять потребности наших гостей, – рассказал владелец сети столовых Сергей Назарович.

При этом в столовых предпринимателя висят объявления о поиске новых помещений. Как пояснил Сергей Назарович, речь идет не о расширении бизнеса, а о подборе помещений с лучшим потоком клиентов.

– Главная ценность – это кадры и оборудование. Меняем места расположения, ищем новые точки, как обитатели Вселенной ищут новые, пригодные для жизни планеты в случае гибели старых планет, – такой довольно необычный пример привел предприниматель.

Сергей Назарович не видит смысла в открытии в Омске новых точек общепита – уже действующие не обеспечены необходимым количеством «едоков».

Столовые не умерли – они живут и существуют. Пока

Несмотря на все перипетии 1990-х, не совсем простое время 2000-х и пандемию, омские столовые не исчезли с карты города, а продолжают работать. Практически у каждой столовой есть свой посетитель – ведь далеко не все горожане ходят на работу с контейнерами. Хотя, судя по ситуации на рынке, вряд ли открытие новых точек общепита можно считать выгодным вложением средств. И не факт, что вновь открывшиеся столовые будут приносить прибыль.

Причем сейчас, наоборот, количество столовых в Омске сокращается. Причина этому – жесточайший дефицит кадров, а также последствия пандемии. Ведь часть омичей, посещавших столовые в феврале 2020 года, в феврале 2024 года до сих пор работают на удаленке и едят дома. Количество «едоков» просто банально стало меньше. А меньше клиентов – меньше выручка.

Как и 10–20–30 лет назад, не во всех омских столовых тщательно следят за санитарным состоянием, не везде блюда свежи, горячи и вкусны. Но на то он и общепит – чтобы были как образцовые точки, так и те, где всегда есть к чему придраться. И, несмотря на жалобы собственников, очевидно, что такой вид общепита, как столовые, сохранится в Омске еще на протяжении многих лет.