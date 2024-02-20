Все рейсы начнут функционировать текущей весной. В список попали сразу 4 направления.

Все рейсы начнут функционировать текущей весной. В список попали сразу 4 направления.

Предстоящей весной из Омска запустят 4 новых субсидированных рейса. Соответствующий перечень утвердило федеральное агентство воздушного транспорта.

Так, с апреля омичи смогут летать в Абакан и Самару. Авиаперевозками займется компания «ЮВТ АЭРО». Самолеты будут отправляться в города три раза в неделю.

Эта же компания с 1 мая запустит рейс Омск – Горно-Алтайск, который будет выполняться два раза в неделю. На маршруте будут использоваться самолеты CRJ-200.

Кроме того, с 3 апреля авиакомпания «Северный ветер» запустит самолеты в Казань. На рейсе будут использоваться Boeing 737-800.

– Субсидированные перевозки софинансируют Росавиация, регионы, а также авиакомпании. За счет этого стоимость билетов гораздо ниже. Субсидированные билеты на сайтах авиакомпаний и в авиакассах города могут приобрести все категории населения, – отметили в Омском аэропорту.

В настоящее время для омичей предусмотрены субсидированные рейсы в Минводы, Надым, Нижневартовск, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард, Томск, Тобольск, Ноябрьск, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск и Уфу.