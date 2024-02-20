Омск-Информ
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·Общество

Олег Хилько, который ранее уже был руководителем «Омск РТС», снова стал начальником этой компании.

Вчера, 19 февраля, в ЕГРЮЛ внесли сведения об изменении руководства АО «Омск РТС». Генеральным директором организации снова утвержден Олег Хилько.

Хилько возглавлял «Омск РТС» с мая 2022 года по август прошлого года. Последние пять месяцев компанией руководил Андрей Лукьянов.

Отметим, что с сентября прошлого года Хилько был начальником ТГК-11. В декабре в СУ СК России по Омской области сообщили, что на руководство ТГК-11 завели уголовное дело из-за перебоев с отоплением в сотнях омских многоэтажек.

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·Общество

Олег Хилько, который ранее уже был руководителем «Омск РТС», снова стал начальником этой компании.

Вчера, 19 февраля, в ЕГРЮЛ внесли сведения об изменении руководства АО «Омск РТС». Генеральным директором организации снова утвержден Олег Хилько.

Хилько возглавлял «Омск РТС» с мая 2022 года по август прошлого года. Последние пять месяцев компанией руководил Андрей Лукьянов.

Отметим, что с сентября прошлого года Хилько был начальником ТГК-11. В декабре в СУ СК России по Омской области сообщили, что на руководство ТГК-11 завели уголовное дело из-за перебоев с отоплением в сотнях омских многоэтажек.

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