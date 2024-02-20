Олег Хилько, который ранее уже был руководителем «Омск РТС», снова стал начальником этой компании.

Олег Хилько, который ранее уже был руководителем «Омск РТС», снова стал начальником этой компании.

Вчера, 19 февраля, в ЕГРЮЛ внесли сведения об изменении руководства АО «Омск РТС». Генеральным директором организации снова утвержден Олег Хилько.

Хилько возглавлял «Омск РТС» с мая 2022 года по август прошлого года. Последние пять месяцев компанией руководил Андрей Лукьянов.

Отметим, что с сентября прошлого года Хилько был начальником ТГК-11. В декабре в СУ СК России по Омской области сообщили, что на руководство ТГК-11 завели уголовное дело из-за перебоев с отоплением в сотнях омских многоэтажек.