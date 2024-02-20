Продукция оказалась сомнительной, к тому же на нее не было необходимых документов. Водителей привлекли к ответственности.

Продукция оказалась сомнительной, к тому же на нее не было необходимых документов. Водителей привлекли к ответственности.

Управление Россельхознадзора по Омской области пресекло очередные попытки вывоза из региона продуктов. На этот раз в Казахстан направлялись две партии молочной продукции, колбасных изделий и сыра весом 530 кг. Две партии продукции перевозились через пограничный пункт в Одесском районе.

Меньшая часть из этой партии двигалась в казахстанское село Кызылту. На перевозимые 30 кг молочной продукции перевозчик смог предъявить лишь товарно-сопроводительные документы. Требуемый для пересечения границы сертификат Таможенного союза отсутствовал.

– Кроме того, 20 февраля во втором автомобиле из Омска в Павлодар гражданином Республики Казахстан осуществлялась перевозка колбасных изделий (250 кг) и сыра (250 кг) без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для перемещения через границу, – сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Дальнейшую транспортировку грузов запретили, а перевозчиков привлекли к административной ответственности.