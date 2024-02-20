Омск-Информ
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·Общество

Теперь жители региона чаще болеют парагриппом и респираторно-синцитиальными вирусами.
По данным Роспотребнадзора, в Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ. Однако на прошлой неделе показатель заболеваемости снизился на 15,3 %.
С 12 по 18 февраля омичи болели:
  • парагриппом – 19,5 %,
  • респираторно-синцитиальными вирусами – 17,1 %,
  • метапневмовирусами – 12,2 %,
  • риновирусами – 12,2 %,
  • гриппом А – 12,2 %,
  • сезонными коронавирусами – 9,7 %,
  • COVID-19 – 7,3 %,
  • бокавирусами – 4,9 %,
  • аденовирусами – 4,9 %.
Отметим, что заболеваемость ОРВИ снижается вторую неделю подряд. Еще неделей ранее в регионе доля гриппа среди вирусов составляла 73 %. Теперь же преобладают вирусы негриппозной этиологии – 80,5 %.
·Общество

Теперь жители региона чаще болеют парагриппом и респираторно-синцитиальными вирусами.
По данным Роспотребнадзора, в Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ. Однако на прошлой неделе показатель заболеваемости снизился на 15,3 %.
С 12 по 18 февраля омичи болели:
  • парагриппом – 19,5 %,
  • респираторно-синцитиальными вирусами – 17,1 %,
  • метапневмовирусами – 12,2 %,
  • риновирусами – 12,2 %,
  • гриппом А – 12,2 %,
  • сезонными коронавирусами – 9,7 %,
  • COVID-19 – 7,3 %,
  • бокавирусами – 4,9 %,
  • аденовирусами – 4,9 %.
Отметим, что заболеваемость ОРВИ снижается вторую неделю подряд. Еще неделей ранее в регионе доля гриппа среди вирусов составляла 73 %. Теперь же преобладают вирусы негриппозной этиологии – 80,5 %.