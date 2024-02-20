Омск-Информ
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·Общество

В Полтавском районе кроме котельной планируют отремонтировать водопровод и местный молодежный центр.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что Полтавском району будет выделено 10 млн рублей. Ранее жители района обращались к главе региона с просьбами, которые теперь обещают выполнить.

– На эти средства модернизируем центральную котельную в Полтавке и отремонтируем сети водоснабжения в селе Добрянка. Кроме того, купим проектор для детского сада «Солнышко», расположенного в райцентре, и отремонтируем зрительный зал в районном молодежном центре, – сообщил Хоценко.

Главе Полтавского района Александру Милашенко поставили задачу, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок.

·Общество

В Полтавском районе кроме котельной планируют отремонтировать водопровод и местный молодежный центр.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что Полтавском району будет выделено 10 млн рублей. Ранее жители района обращались к главе региона с просьбами, которые теперь обещают выполнить.

– На эти средства модернизируем центральную котельную в Полтавке и отремонтируем сети водоснабжения в селе Добрянка. Кроме того, купим проектор для детского сада «Солнышко», расположенного в райцентре, и отремонтируем зрительный зал в районном молодежном центре, – сообщил Хоценко.

Главе Полтавского района Александру Милашенко поставили задачу, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок.