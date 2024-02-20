Омск-Информ
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·Общество

Заявки от претендентов на звание «Предприниматель ГОроДА» уже принимаются.

В Омске стартовал прием заявок на участие в региональной премии для предпринимателей «Предприниматель ГОроДА». Конкурс проводится уже в четвертый раз, его главная цель – выявить и отметить талантливых бизнесменов, развивающих бизнес в регионе.

Премия проводится при поддержке регионального правительства. В этом году участники могут соревноваться в 10 номинациях. Прием заявок продлится до 31 марта. Оставить их можно на сайте.

Имена победителей объявят 23 мая перед Днем предпринимательства.

·Общество

Заявки от претендентов на звание «Предприниматель ГОроДА» уже принимаются.

В Омске стартовал прием заявок на участие в региональной премии для предпринимателей «Предприниматель ГОроДА». Конкурс проводится уже в четвертый раз, его главная цель – выявить и отметить талантливых бизнесменов, развивающих бизнес в регионе.

Премия проводится при поддержке регионального правительства. В этом году участники могут соревноваться в 10 номинациях. Прием заявок продлится до 31 марта. Оставить их можно на сайте.

Имена победителей объявят 23 мая перед Днем предпринимательства.