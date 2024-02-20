Депутат Госдумы от Омской области считает, что в этом есть коммерческий интерес. А устанавливать единый стандарт школьной формы – неправильно.

Депутат Госдумы от Омской области считает, что в этом есть коммерческий интерес. А устанавливать единый стандарт школьной формы – неправильно.

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке РФ и депутат ГД от Омской области Олег Смолин откликнулся на инициативу вернуть в образ школьников аналоги пионерских галстуков. Ее, напомним, выдвинул председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Смолин рассмотрел вопрос чуть шире.

– Думаю, что здесь присутствуют коммерческие интересы. С моей точки зрения, вопрос о школьной форме или шире – вопрос о школьной одежде – у нас более-менее урегулирован. Неправильно устанавливать единый стандарт одежды по всей стране, так как форма часто помогает отличить школу или колледж от другого учебного заведения, – написал депутат у себя в телеграм-канале.

Также, по мнению Олега Смолина, если единую школьную форму по всей стране все же решатся ввести, то государству не помешало бы оплатить ее покупку – хотя бы для семей с низким доходом.