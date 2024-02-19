Также в регионе уже готовятся к сезону лесных пожаров. Техника должна быть исправна, а штаты лесных пожарных доукомплектованы.

Также в регионе уже готовятся к сезону лесных пожаров. Техника должна быть исправна, а штаты лесных пожарных доукомплектованы.

В Омской области план по лесовосстановлению увеличится в два раза. Такую задачу перед регионом ставит Федеральное агентство лесного хозяйства. Речь об этом шла на сегодняшнем расширенном заседании коллегии Главного управления лесного хозяйства Омской области (ГУЛХ).

– В этом году объемы мероприятий по лесовосстановлению возросли в 2 раза по сравнению с прошлым годом – до 12,6 тыс. га. План по искусственному лесовосстановлению составляет 391 га, лесоразведению – 337 га, содействию естественному лесовосстановлению – 2787 га, естественному лесовосстановлению вследствие природных процессов – 9,1 тыс. га, агротехническому уходу – 3,5 тыс. га, подготовке почвы – 728 га, – сообщили в ГУЛХ.

Все эти объемы должны быть выполнены, чтобы достичь стопроцентного общего показателя. Помимо этого, в регионе уже готовятся к сезону лесных пожаров.

– Директорам лесхозов необходимо до наступления пожароопасного сезона провести ремонт техники и оборудования, доукомплектовать штат лесных пожарных, – отметила начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУЛХ Инна Вдовина.

Чтобы сохранить леса и от пожаров, и от незаконных рубок и не допускать нарушений лесного законодательства в целом, важна грамотная работа с населением. Лесоводам нужно постоянно быть на связи с местным самоуправлением, главами районов, депутатами – это поможет вовремя решать острые вопросы.