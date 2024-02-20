По словам перевозчика, жители улицы Жукова тоже имеют право на то, чтобы возле их дома останавливались маршрутки. А в центре транспорта хватает.

По словам перевозчика, жители улицы Жукова тоже имеют право на то, чтобы возле их дома останавливались маршрутки. А в центре транспорта хватает.

Омский перевозчик Анатолий Войтенко, обслуживающий маршруты № 414, 343 и 500, уверен, что маршрутки уже не вернутся с улиц Жукова и Фрунзе на более центральные проспект Маркса и улицу Гагарина. Перевозчик, ранее выкупивший муниципальные «Луидоры», говорит о том, что маршрутки востребованы на улице Жукова, их жители имеют право на то, чтобы иметь в шаговой доступности общественный транспорт.

– Я думаю, что возврата маршруток в центр Омска уже не будет, – рассказал РИА «Омск-информ» Войтенко. Люди же на Жукова тоже живут, и им было раньше неудобно идти далеко до остановки. А сегодня, когда холодно, то вообще плохо. Жукова – хорошая широкая улица, там нужен общественный транспорт. А в центре его и так хватает.

Перевозчик посетовал, что многие его коллеги не проявили терпения и слишком быстро закрыли вынесенные летом прошлого года на Жукова маршруты. Им нужно было немного потерпеть, приучить пассажиров к новым схемам маршрутов, и тогда бы все было нормально.