Мужчина хотел заработать дополнительные деньги, но наткнулся на мошенников.

Мужчина хотел заработать дополнительные деньги, но наткнулся на мошенников.

В отдел полиции № 4 обратился 54-летний житель села Ачаир Омского района. Он рассказал, что стал очередной жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег.

В мобильном приложении мужчине попалась реклама о дополнительном заработке на акциях крупной нефтяной компании. Мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету и оставил номер телефона. На следующий день ему позвонила девушка, которая представилась менеджером компании. Она рассказала, что если мужчина вложиться в акции, то получит высокий доход. Сельчанин не думал и пополнил брокерский счет сразу на 10 долларов.

После этого мужчина установил на смартфон специальное приложение для удаленного доступа и платформу для создания личного кабинета. Как только он увидел в приложении прибыль в 100 долларов, то поверил в реальность заработка и продолжил делать ставки.

– Желая заработать больше, заявитель оформил три кредита на общую сумму 1,3 млн рублей и перевел все деньги злоумышленникам. Когда же попытался вывести денежные средства, у него не получилось, а «брокер» предложил пополнить счет еще на 350 тыс. рублей. Потерпевший попросил оформить заем свою супругу и перевел кредитные 100 тыс. рублей аналогичным способом. То, что его обманули, он понял лишь после того, когда обратился в отделение банка, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистов объявили в розыск.