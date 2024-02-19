Солидным был не только вес партии, но и ее ассортимент. Не было только необходимой маркировки и действительного сертификата.

Солидным был не только вес партии, но и ее ассортимент. Не было только необходимой маркировки и действительного сертификата.

Сотрудники регионального Россельхознадзора не пропустили в Омскую область партию зелени весом 9,5 тонны. Ассортимент был широким: укроп, петрушка, кинза, рукола, редис, капуста цветная и брокколи. Зелень пытались ввезти по недействительному фитосанитарному сертификату.

– В документах было указано, что подкарантинная продукция промаркирована, фактически на коробках маркировка отсутствовала, – прокомментировали проверку в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

Из-за этого фитосанитарный контроль партия не прошла и ее вернули в Казахстан.

С начала года региональный Россельхознадзор вернул соседнему государству более 26 тонн продукции, столь же сомнительной в фитосанитарном отношении.