Благодаря подобным встречам можно не только приятно провести время, но и продвинуться по карьерной лестнице.

Благодаря подобным встречам можно не только приятно провести время, но и продвинуться по карьерной лестнице.

В омском Штабе общественной поддержки рассказали об организации «Отрядные вечера». Так называется проект, благодаря которому студенты омских вузов и ссузов смогут больше узнать о студотрядовцах, а также о возможностях карьерной и творческой реализации.

– Студотряд, особенно педагогическое направление, которое я представляю, дает отличную возможность карьерного роста в региональных лагерях и во всероссийских детских центрах. Можно приехать вожатым, а уехать, буквально через несколько сезонов, уже начальником лагеря, – утверждает представитель педагогического направления в студотрядах Полина Комарова.

Представители омских студенческих отрядов являются партнерами нового проекта.

Первая встреча уже прошла: активисты собрались в непринужденной обстановке за чаем и песнями под гитару. В дальнейшем такой формат сохранится: «Отрядные вечера» в Штабе общественной поддержки будут проходить раз в две недели.