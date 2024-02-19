Даше Некрасовой исполнилось бы уже 26 лет. Но с 9 апреля 2008 года ее никто не видел. Поиски идут уже 15 лет.

Даше Некрасовой исполнилось бы уже 26 лет. Но с 9 апреля 2008 года ее никто не видел. Поиски идут уже 15 лет.

В Омске 15 лет назад, 9 апреля 2008 года, пропала пятиклассница Даша Некрасова. На тот момент девочке было 11 лет. Она шла домой после школы, однако в назначенное время не вернулась. Мать и старшая сестра сразу же забили тревогу. Тогда и начались поисковые мероприятия, но результатов они не принесли, сообщает «РИА Новости».

Вскоре волонтеры нашли мобильный телефон ребенка. Он был сломан и на нем не оказалось ни отпечатков пальцев, ни ДНК-профиля. Из-за отсутствия улик правоохранительные органы приостановили поиски. Но родственники девочки решили не сдаваться.

Мать Даши обратилась в Следственный комитет РФ, и поиски снова возобновили. Но результатов пока нет. В этом году Даше Некрасовой исполнилось бы 26 лет.