Омск-Информ
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·Общество

Холода могут вызывать коммунальные аварии и нарушение транспортного движения.
Синоптики снова предупредили омичей об аномальных морозах. По данным Обь-Иртышского УГМС, они продлятся в регионе до 22 февраля. Местами похолодает до –40 градусов.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – сообщили в мэрии.
Об авариях из-за погоды сообщайте по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 78-78-78.
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·Общество

Холода могут вызывать коммунальные аварии и нарушение транспортного движения.
Синоптики снова предупредили омичей об аномальных морозах. По данным Обь-Иртышского УГМС, они продлятся в регионе до 22 февраля. Местами похолодает до –40 градусов.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – сообщили в мэрии.
Об авариях из-за погоды сообщайте по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 78-78-78.
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