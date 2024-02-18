Синоптики прогнозируют их в регионе в начале грядущей рабочей недели.

Синоптики прогнозируют их в регионе в начале грядущей рабочей недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, морозы в Омкой области продлятся как минимум до вторника. В ближайшие два дня температура ночью может колебаться от -28 до -38 градусов. Днями она составит -15...-27 градусов.

Кроме морозов сегодня в Омской области ожидаются изморозь (иней) и гололедица на дорогах. В понедельник в регионе будет туманно, гололедица и изморозь сохранятся.

Отметим, что существенных осадков в ближайшие дни не ожидается.