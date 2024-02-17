Омск-Информ
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·Общество

Медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали», учрежденные указом президента России, получили трое омичей.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал о сегодняшнем награждении троих омских участников общественного движения «Российские студенческие отряды» медалями. 17 февраля отмечается день российских студенческих отрядов.

– Руководителю направления студенческих отрядов проводников РСО Дмитрию Короткову, инженеру штаба проекта «БАМ 2.0» Варваре Пасенковой и командиру студенческого строительного отряда ОмГУПСа «Альтаир» Никите Борщову вручили медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали», учрежденные указом Президента России Владимира Путина! – сообщил в своем телеграм-канале Колесник.

Медали молодым людям в Москве вручал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

·Общество

Медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали», учрежденные указом президента России, получили трое омичей.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал о сегодняшнем награждении троих омских участников общественного движения «Российские студенческие отряды» медалями. 17 февраля отмечается день российских студенческих отрядов.

– Руководителю направления студенческих отрядов проводников РСО Дмитрию Короткову, инженеру штаба проекта «БАМ 2.0» Варваре Пасенковой и командиру студенческого строительного отряда ОмГУПСа «Альтаир» Никите Борщову вручили медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали», учрежденные указом Президента России Владимира Путина! – сообщил в своем телеграм-канале Колесник.

Медали молодым людям в Москве вручал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.