На международной выставке-форуме «Россия» Омская область ярко представила свои достижения в сфере кадровой политики и промышленности.

На международной выставке-форуме «Россия» Омская область ярко представила свои достижения в сфере кадровой политики и промышленности.

Накануне, на международной выставке-форуме «Россия» прошел тематический день Форума национальных достижений: «Кадровая политика для современного рынка труда». Омскую делегацию возглавила заместитель министра труда и социального развития региона Ирина Варнавская.

Стенд Омской области, который выделялся ярким лозунгом «Омск – ты просто космос!», стал центром притяжения для посетителей. Гостям предлагали увлекательные «космические треки» с мастер-классами, играми и выставками продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Они смогли стать участниками профнавигационных игр, позволяющих определить профессиональные склонности. А самые активные из них унесли с собой фирменные сувениры от омской делегации.

– «Учись и работай в Омске!» – под таким девизом на стенде Омской области прошел тематический день «Кадровая политика для современного рынка труда» на Международной выставке-форуме «Россия». В течение всего дня стенд Омской области с оригинальным названием #PROFгравитация был наполнен гостями. Многочисленные посетители выставки активно знакомились с достижениями региона в сфере кадровой политики и промышленности, возможностями получения профобразования по востребованным направлениям, с интересом изучали информацию о вакансиях и дальнейших перспективах трудоустройства на ведущие предприятиях ОПК, узнавали о других, не менее привлекательных возможностях, имеющихся на региональном рынке труда, – отметил заместитель председателя Правительства Омской области Владимир Куприянов.

В региональном Минтруда рассказали, что большой популярностью у посетителей пользовалась профнавигационная игра на ассоциации «Принцип Черного ящика». В такой нетрадиционной форме посетителям были представлены направления профессиональной подготовки вузов и колледжей Омской области. Востребованность предложенных профессий профконсультанты подтверждали вакансиями омских работодателей.