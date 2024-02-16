Теплоход за 25 млн рублей 2001 года выпуска и принадлежит итальянской компании.

Теплоход за 25 млн рублей 2001 года выпуска и принадлежит итальянской компании.

В Омске продают пассажирский теплоход, который принадлежит итальянской компании Absolute. За него просят 25 млн рублей.

Как говорится в объявлении, теплоход 2001 года выпуска и вмещает до 20 пассажиров. Он находится в отличном состоянии, так как использовался только для семейного отдыха. В нем есть четыре каюты, большая обеденная зона, открытая палуба для уличных посиделок и запас топлива – четыре тонны.

Отметим, что в Омске также на продажу выставлен торговый комплекс по улице 70 лет Октября. Его цена 185 млн рублей.