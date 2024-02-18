Владелец популярного фастфуда Виктор Зятиков объяснил причины подорожания беляшей. Это неизбежно.

Владелец популярного фастфуда Виктор Зятиков объяснил причины подорожания беляшей. Это неизбежно.

В Омске в скором времени подорожают популярные беляши у Политеха и в других точках сети «Горячие беляши». Об этом РИА «Омск-информ» рассказал владелец сети фастфуда Виктор Зятиков. По словам предпринимателя, он вынужден поднять цены на беляши из-за роста стоимости ингредиентов.

- Держали-держали цены, больше держать некуда: все дорожает, мясо дорожает, мука дорожает, электроэнергия, аренду в ТОКах нам поднимают. На следующей неделе, наверное, будем поднимать стоимость беляшей, - рассказал Зятиков.

Также в ближайшее время предприниматель будет решать, что делать с открывшейся в прошлом году точкой возле «Кристалла» - там нет прибыли. Помимо этого, у предпринимателя еще есть точки общепита на Бархатовой, у городка Водников и на Нефтезаводской. По словам Виктора Зятикова, в остальных киосках пока все стабильно. Но ни о каком расширении точек общепита речи не идет.