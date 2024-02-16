Омск-Информ
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·Образование

Из 252 делегатов конференции, которым предстояло выбрать нового ректора ОмГМУ, 186 человек проголосовали за действующего ректора.

Сегодня в Омском государственном медицинском университете прошли выборы ректора. Как уже сообщало РИА «Омск-информ», на этот пост претендовали три специалиста. Это нынешний ректор Мария Ливзан, доктор медицинских наук, преподаватель «Акушерство и гинекология» Ирина Савельева и кандидат фармацевтических наук, доцент Екатерина Василевская.

Как сообщили в пресс-службе вуза из 252 делегатов конференции Марию Ливзан поддержали 186 человек. Ирина Савельева получила 35 голосов, Екатерина Василевская – 27.

Член-корреспондент РАН, профессор Мария Ливзан является ректором ОмГМУ с 2018 года. Она также руководит кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии.

2017
·Образование

Из 252 делегатов конференции, которым предстояло выбрать нового ректора ОмГМУ, 186 человек проголосовали за действующего ректора.

Сегодня в Омском государственном медицинском университете прошли выборы ректора. Как уже сообщало РИА «Омск-информ», на этот пост претендовали три специалиста. Это нынешний ректор Мария Ливзан, доктор медицинских наук, преподаватель «Акушерство и гинекология» Ирина Савельева и кандидат фармацевтических наук, доцент Екатерина Василевская.

Как сообщили в пресс-службе вуза из 252 делегатов конференции Марию Ливзан поддержали 186 человек. Ирина Савельева получила 35 голосов, Екатерина Василевская – 27.

Член-корреспондент РАН, профессор Мария Ливзан является ректором ОмГМУ с 2018 года. Она также руководит кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии.

2017