Из 252 делегатов конференции, которым предстояло выбрать нового ректора ОмГМУ, 186 человек проголосовали за действующего ректора.

Из 252 делегатов конференции, которым предстояло выбрать нового ректора ОмГМУ, 186 человек проголосовали за действующего ректора.

Сегодня в Омском государственном медицинском университете прошли выборы ректора. Как уже сообщало РИА «Омск-информ», на этот пост претендовали три специалиста. Это нынешний ректор Мария Ливзан, доктор медицинских наук, преподаватель «Акушерство и гинекология» Ирина Савельева и кандидат фармацевтических наук, доцент Екатерина Василевская.

Как сообщили в пресс-службе вуза из 252 делегатов конференции Марию Ливзан поддержали 186 человек. Ирина Савельева получила 35 голосов, Екатерина Василевская – 27.

Член-корреспондент РАН, профессор Мария Ливзан является ректором ОмГМУ с 2018 года. Она также руководит кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии.