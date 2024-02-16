Градоначальник оценил качество новых автогрейдеров, которые закупило УДХБ.

Градоначальник оценил качество новых автогрейдеров, которые закупило УДХБ.

Сегодня мэр Сергей Шелест побывал на предприятии «ЭкоНиваСибирь», которое является поставщиком сельскохозяйственной и дорожной техники. Именно эта компания предоставляет автогрейдеры УДХБ для уборки омских улиц.

Всего компания поставила дорожникам 8 автогрейдеров, один из них уже задействован при уборке Кировского округа. Три единицы транспорта поступят на базу УДХБ сегодня, еще четыре - на следующей неделе. Шелест решил лично провести тест-драйв техники.

- В жизни мне доводилось управлять разными видами техники, сегодня провел тест-драйв и автогрейдера. Могу сказать, что для водителя в нем созданы все условия: удобное управление, ничего не отвлекает, места достаточно, тепло. Ходовые и маневренные качества машины на высоте, несмотря на довольно внушительные размеры, - рассказал мэр.

Градоначальник отметил, что мэрия и дальше будет сотрудничать с компанией «ЭкоНиваСибирь».