22-летний тиктокер Егор Шип приедет в город на следующей неделе, чтобы принять участие в хоккейном челлендже.

22-летний тиктокер Егор Шип приедет в город на следующей неделе, чтобы принять участие в хоккейном челлендже.

21 февраля в Омск приедет блогер и молодой певец Егор Шип. Он примет участие в челлендже «Хоккейный кальмар». Мероприятие пройдет на катке «Мега» в 15:30 часов. Кроме того, участие примут хоккеисты «Авангарда» и болельщики. О событии рассказали в пресс-службе ТЦ «Мега».

– Все герои будут бороться за приз. Участников ждут 5 этапов игры с разными заданиями, прямо как в сериале «Игра в кальмара». Егор выберет 40 участников из числа зрителей, – рассказали в торговом центре.

Егору Шипу 22 года. Он является исполнителем лейбла Black Star. В 18 лет он основал ТiкТок-дом и стал певцом. Его популярные треки – Fake Love, Dior, «Как твои дела» и «Невидимка».