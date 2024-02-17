Сегодня в регионе начинается масштабная акция «Информ УИК», когда члены избиркомов дойдут до каждого омича. Во сколько постучат в дверь?

Сегодня в регионе начинается масштабная акция «Информ УИК», когда члены избиркомов дойдут до каждого омича. Во сколько постучат в дверь?

Сегодня, 17 февраля, в Омской области стартует масштабная акция «Информ УИК», в рамках которой члены участковых избирательных комиссий дойдут до каждого избирателя, постучат в каждую дверь, чтобы рассказать о грядущих выборах президента.

При этом нигде не сообщалось о том, а в какое время члены УИК будут ходить по домам и квартирам? Ведь в будние дни большинство омичей на работе, и достучаться до них будет трудно. Как стало известно РИА «Омск-информ», по будням члены избирательных комиссий постучат в дверь в период с 16 до 20 часов. У каждого из участников акции будет бейдж, планшет и удостоверение.

- Наши обходчики, как правило, же совмещают эту работу с иной, поэтому им, конечно, удобнее в свободное от работы время, - уточнили в избиркоме.

При этом в выходные в двери омичей могут постучать довольно рано – уже в 10 часов утра. По выходным члены комиссий будут обходить избирателей с 10 до 15 часов. Их цель – достучаться до каждого, рассказать каждому о грядущих выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта.