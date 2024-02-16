У женщины закончился уголь, а из-за заваленного проезда она не может привезти новое топливо.
Жительница Омска пожаловалась на сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которые завалили ее дом снегом. Неделю назад дорожники чистили улицу 17-ю Рабочую и вывалили целый КамАЗ спрессованного снега у ворот женщины.
– В понедельник, 12 февраля, обратилась в УДХБ по Октябрьскому округу, оставила заявку номер 1896. Уточнила, что не могу подъехать к своему дому и обеспечить подвоз топлива. По сей день меня кормят завтраками. В настоящий момент закончился уголь, и топить дом нечем. Кто будет отвечать, если разморозится система отопления? – негодует омичка в соцсетях.
Женщина требует, чтобы дорожники все исправили, иначе весной ее двор еще и затопит талой водой. Отметим, что на дорожников, которые заваливают проезды к домам, ранее жаловались и другие горожане.