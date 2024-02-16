Оказалось, что работники УДХБ тут ни при чем. Во всем виновата управляющая компания.

Оказалось, что работники УДХБ тут ние при чем. Во всем виновата управляющая компания.

В мэрии прокомментировали инцидент, который произошел на улице 17-й Рабочей. Там некие рабочие вывалили целый КамАЗ снега у ворот частного дома омички.

Женщина полагала, что это сделали работники УДХБ, но, как оказалось, «постаралась» техника, нанятая управляющей компанией. В городской администрации сообщили, что снег привез погрузчик с соседнего многоквартирного дома.

– Работы выполняла управляющая компания, а не УДХБ, – подчеркнули в мэрии.

С представителями управляющей компании проведут разговор о том, чтобы они в добровольном порядке убрали снег и очистили проход к дому женщины.