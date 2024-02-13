Омск-Информ
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·Общество

Пост с жалобой на действия дорожников появился в соцсетях сегодня вечером.
Житель частного сектора по улице Учебной пожаловался в соцсетях на чистку дороги. По словам Романа Романова, грейдер прошел и завалил подъезды к домам.
– Почистили дорогу и при этом полностью завалили подъезды и подходы к домам жителей огромными неподъемными глыбами. На фото Учебная, 48, – сообщил омич.
Напомним, вчера в Омске с поста руководителя Управления дорожного хозяйства и благоустройства ушла Галина Зурнаджан. Врио УДХиБ назначили Антона Глебова.
·Общество

Пост с жалобой на действия дорожников появился в соцсетях сегодня вечером.
Житель частного сектора по улице Учебной пожаловался в соцсетях на чистку дороги. По словам Романа Романова, грейдер прошел и завалил подъезды к домам.
– Почистили дорогу и при этом полностью завалили подъезды и подходы к домам жителей огромными неподъемными глыбами. На фото Учебная, 48, – сообщил омич.
Напомним, вчера в Омске с поста руководителя Управления дорожного хозяйства и благоустройства ушла Галина Зурнаджан. Врио УДХиБ назначили Антона Глебова.