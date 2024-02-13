Мэр поставил перед и.о. директора УДХБ довольно непростые задачи по снятию колейности, вывозу снега и решению застарелого кадрового вопроса.

Мэр поставил перед и.о. директора УДХБ довольно непростые задачи по снятию колейности, вывозу снега и решению застарелого кадрового вопроса.

РИА «Омск-информ» стало известно о встрече мэра Омска Сергея Шелеста с и.о. директора БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антоном Глебовым (на фото). Временным руководителем УДХБ Глебов стал только накануне, когда с этого поста неожиданно уволилась прежний директор Галина Зурнаджан. До этого Антон Глебов в течение нескольких лет был первым заместителем директора, главным инженером бюджетного учреждения.

Как оказалось, на встрече с новым «временным главным по снегу» в Омске мэр обсуждал самые болезненные вопросы: борьбу с колейностью, вывоз снега и решение кадровой проблемы, из-за которой УДХБ не хватает почти 400 сотрудников. Встреча прошла не публично, а в спокойной деловой обстановке.

Добавим, что карьерный рост Антона Глебова напрямую зависит от того, как он сможет организовать работу дорожников и насколько он сможет побороть сугробы. Если эта задача будет решена эффективно и быстро, то опытный специалист сможет избавиться от приставки и.о.