Компания «ОмскСайдингИнвест», которой руководит Хусайн Закриев, уже инвестировала более миллиарда рублей в проект «Вокруг света» на территории парка.

Компания «ОмскСайдингИнвест», которой руководит Хусайн Закриев, уже инвестировала более миллиарда рублей в проект «Вокруг света» на территории парка.

Омская мэрия готовится подписать концессионное соглашение с компанией «ОмскСайдингИнвест» о развитии парка «Зеленый остров». Срок действия документа составит 5 лет, за это время инвестор вложит в парк несколько миллиардов рублей, сообщил руководитель компании Хусайн Закриев.

– Мы более миллиарда уже вложили в действующий парк («Вокруг света», расположен на территории «Зеленого острова» – РИА «Омск-информ»). Учитывая, что территория будет гораздо больше, и то, что мы хотим делать более масштабные проекты, это будет несколько миллиардов, которые мы будем вкладывать в течение пяти лет, – сказал Хусайн Закриев в интервью порталу Om1.ru.

Предприниматель особо подчеркнул, что вход на «Зеленый остров» останется бесплатным. Зарабатывать инвестор планирует на аттракционах парка «Вокруг света» (в этом году там появятся американские горки) и фуд-корте.