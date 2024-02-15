После рекультивации крупных свалок на освобожденной земле планируют обустроить специальные зоны отдыха.

После рекультивации крупных свалок на освобожденной земле планируют обустроить специальные зоны отдыха.

После ликвидации трех свалок в Омске на их месте обустроят площадки для отдыха, рассказали в Минприроды РФ. Речь идет о свалках в Кировском, Ленинском и Советском округах. Первые две из них уже ликвидированы на 50 %, последняя – на 77 %.

Также зеленая зона будет обустроена и на месте свалки в Центральном округе, которую рекультивировали в прошлом году. Там планируют высадить хвойные и декоративные деревья, а также оборудовать дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Предполагается, что после ликвидации всех несанкционированных свалок количество вредных веществ в атмосфере города снизится на 14,4 тыс. тонн.