Из-за острейшего кадрового кризиса дептранс не может организовать вечерние вывозные рейсы на популярном 78-м маршруте.

Из-за острейшего кадрового кризиса дептранс не может организовать вечерние вывозные рейсы на популярном 78-м маршруте.

Нехватка подвижного состава – основная причина, по которой департамент транспорта омской мэрии не может организовать дополнительные вечерние вывозные рейсы по популярному 78-му маршруту. На автобусах этого маршрута вечером трудно уехать в сторону микрорайона Прибрежный и Солнечного поселка. Уже от остановки «Дом туриста» автобусы едут переполненными, а сесть в них у «Маяковского» или у «Миллениума» почти невозможно.

– Мы отказались от организации вечерних вывозных рейсов, так как на 78-м маршруте не хватает подвижного состава. Эту проблему решили за счет того, что сделали на 24-м вывозные рейсы и увеличили число автобусов на 94-м маршруте, который проходит через густонаселенные жилые массивы Левобережья, – сообщил РИА «Омск-информ» глава дептранса Вадим Кормилец.

В свою очередь, жители Старого Кировска жалуются в департамент транспорта, что по вечерам не могут втиснуться в 45-й автобус. Им посоветовали воспользоваться автобусами маршрута № 17.

– У нас были жалобы на переполненные автобусы 45-го маршрута – люди не могут уехать от «Жемчужины». Если бы мы увеличили число рейсов в сторону Старого Кировска, то пострадал бы другой район – Амурский, куда вечером тоже едет немало пассажиров на 45-м. Я на этом автобусе езжу, знаю, что это востребованный маршрут. Поэтому мы решили увеличить число вывозных рейсов на 17-м маршруте, – пояснил Кормилец.

Вечерние вывозные рейсы по 17-му маршруту будут организованы от остановки «Жемчужина».