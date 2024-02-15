Марки АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 20 и 27 копеек соответственно.

Марки АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 20 и 27 копеек соответственно.

По данным Омскстата, за месяц в Омской области топливо подорожало в среднем на 0,39 %. Цены на АИ-92 в январе выросли на 0,41 % (+20 копеек), на АИ-95 – на 0,51 % (+27 копеек).

Стоимость бензина марок АИ-98 и АИ-100 в январе не изменилась. Дизельное и газовое топливо подешевели, на 0,56 и 2,04 % соответственно.

Цены на топливо:

АИ-92 – 48,17 рубля;

АИ-95 – 52,39 рубля;

АИ-98 и АИ-100 – 67,51 рубля;

Дизельное топливо – 64,74 рубля;

Газовое моторное топливо – 22,85 рубля.

Отметим, что по сравнению с январем прошлого года в регионе все виды топлива подорожали от 7 до 42 %.