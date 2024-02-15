Омск-Информ
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Марки АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 20 и 27 копеек соответственно.
По данным Омскстата, за месяц в Омской области топливо подорожало в среднем на 0,39 %. Цены на АИ-92 в январе выросли на 0,41 % (+20 копеек), на АИ-95 – на 0,51 % (+27 копеек).
Стоимость бензина марок АИ-98 и АИ-100 в январе не изменилась. Дизельное и газовое топливо подешевели, на 0,56 и 2,04 % соответственно.
Цены на топливо:
  • АИ-92 – 48,17 рубля;
  • АИ-95 – 52,39 рубля;
  • АИ-98 и АИ-100 – 67,51 рубля;
  • Дизельное топливо – 64,74 рубля;
  • Газовое моторное топливо – 22,85 рубля.
Отметим, что по сравнению с январем прошлого года в регионе все виды топлива подорожали от 7 до 42 %.
2430
·Авто

Марки АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 20 и 27 копеек соответственно.
По данным Омскстата, за месяц в Омской области топливо подорожало в среднем на 0,39 %. Цены на АИ-92 в январе выросли на 0,41 % (+20 копеек), на АИ-95 – на 0,51 % (+27 копеек).
Стоимость бензина марок АИ-98 и АИ-100 в январе не изменилась. Дизельное и газовое топливо подешевели, на 0,56 и 2,04 % соответственно.
Цены на топливо:
  • АИ-92 – 48,17 рубля;
  • АИ-95 – 52,39 рубля;
  • АИ-98 и АИ-100 – 67,51 рубля;
  • Дизельное топливо – 64,74 рубля;
  • Газовое моторное топливо – 22,85 рубля.
Отметим, что по сравнению с январем прошлого года в регионе все виды топлива подорожали от 7 до 42 %.
2430