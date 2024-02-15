Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Теперь их можно найти в новом магазине Lamoda Sport в «Меге».
Онлайн-ретейлер Lamoda открыл в Омске розничный магазин спортивных товаров Lamoda Sport. Он располагается в торговом центре «Мега».
Магазин работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Омичи могут приобрести в нем товары ушедших из России брендов: Adidas, Puma и Reebok.
Это первый офлайн-пункт бренда в Омске. Ранее вещи и обувь омичи могли покупать только в интернет-магазине.
Еще один магазин Lamoda Sport планируют открыть в «АТ-Маркете» на Дианова. Когда это произойдет, пока неизвестно.
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·Экономика/Бизнес

Теперь их можно найти в новом магазине Lamoda Sport в «Меге».
Онлайн-ретейлер Lamoda открыл в Омске розничный магазин спортивных товаров Lamoda Sport. Он располагается в торговом центре «Мега».
Магазин работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Омичи могут приобрести в нем товары ушедших из России брендов: Adidas, Puma и Reebok.
Это первый офлайн-пункт бренда в Омске. Ранее вещи и обувь омичи могли покупать только в интернет-магазине.
Еще один магазин Lamoda Sport планируют открыть в «АТ-Маркете» на Дианова. Когда это произойдет, пока неизвестно.
1288