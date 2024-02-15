В «Меге» открылся новый магазин, которому многие омичи, вероятно, будут очень рады.

Теперь их можно найти в новом магазине Lamoda Sport в «Меге».

Онлайн-ретейлер Lamoda открыл в Омске розничный магазин спортивных товаров Lamoda Sport. Он располагается в торговом центре «Мега».

Магазин работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Омичи могут приобрести в нем товары ушедших из России брендов: Adidas, Puma и Reebok.

Это первый офлайн-пункт бренда в Омске. Ранее вещи и обувь омичи могли покупать только в интернет-магазине.

Еще один магазин Lamoda Sport планируют открыть в «АТ-Маркете» на Дианова. Когда это произойдет, пока неизвестно.