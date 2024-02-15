Огонь семейного очага был зажжен в конце января на выставке «Россия». Теперь он «путешествует» по всем регионам страны.

Огонь семейного очага был зажжен в конце января на выставке «Россия». Теперь он «путешествует» по всем регионам страны.

Зажженный в честь старта Года семьи огонь семейного очага передали в омский храм святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Об этом событии рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Убежден, что к этой лампаде будут приходить и новобрачные, и пары, которые уже давно в браке, обращаясь к святым за благословением на благополучную семейную жизнь, – отметил Хоценко.

Отметим, что огонь семейного очага зажгли в Москве 24 января на выставке «Россия». После этого началась эстафета по всей стране.