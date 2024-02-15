Действительно оригинальным подарком близкому человеку может стать отдых в загородных отелях «Мечта» и «Сказка».

Действительно оригинальным подарком близкому человеку может стать отдых в загородных отелях «Мечта» и «Сказка».

Встреча долгожданной весны в России традиционно ассоциируется с двумя «гендерными» праздниками – Днем защитника Отечества 23 февраля и Международным женским днем 8 Марта. Сегодня ассортимент стереотипных подарков можно дополнить действительно оригинальными презентами. Близким и важным для вас людям можно подарить, например, яркие впечатления от загородного отдыха.

Отличное времяпрепровождение вдали от городской суеты предлагают расположенные в Красноярско-Чернолученской курортной зоне отели «Сказка» и «Мечта». Здесь всегда много развлечений, прекрасная природа и комфортные номера для проживания.

Мини-путешествие в «Сказку» подарит максимум удовольствия. Для гостей есть огромный выбор различных услуг для релакса и активного времяпрепровождения. На территории отеля работает каток и горка. В пункте проката можно арендовать коньки, тюбинг, лыжи или выбрать прокат снегохода. А прогулки по заснеженному лесу станут отличным решением для тех, кто любит неспешный размеренный отдых. Любители экстрима могут отправиться покорять высоту, трассы веревочного парка «Джунгли» открыты для посещения круглый год. В зимнюю непогоду можно согреться в банях, отправиться на процедуры в спа-салон. Дети оценят возможности нового игропарка и, конечно, водные развлечения в аквапарке.

Отель «Мечта» отличается особенной уютной атмосферой. Здесь можно ощутить себя наедине с природой, выбрать проживание в отдельно стоящем доме и наслаждаться красотой вокруг. Помимо проживания в великолепных условиях, в стоимость путевки входит посещение обновленного термального комплекса, питание по системе «шведский стол», анимационные программы для детей и взрослых. На территории отеля работает горка, каток, прокат инвентаря – лыжи, коньки, тюбинг.

В Омской области ранняя весна отличается от зимы разве что отсутствием лютых морозов, что делает зимний отдых в отелях «Мечта» и «Сказка» еще более привлекательным.

Специалисты офиса продаж (ул. Красный Путь, 86а) предложат лучшие варианты для бронирования с учетом действующих акций и скидок, помогут определиться с выбором номера.

Подробности можно узнать по телефонам: 21-80-68, 21-80-63.

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