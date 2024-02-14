Чиновники приглашают сельхозпроизводителей представить там свои товары.

Чиновники приглашают сельхозпроизводителей представить там свои товары.

С 16 февраля в Омске возобновятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Как сообщили в мэрии, они будут работать по пятницам и субботам вплоть до 29 июня.

Адреса:

21-я Амурская, 20б;

Завертяева, 9 к. 15;

Лесной проезд, 11;

Волховстроя, 88 (со стороны 2-й Дачной);

Химиков, 42;

10-я Чередовая, 26 (со стороны улицы Демьяна Бедного);

3-я Железнодорожная, 11.

Ярмарки будут работать с 9:00 до 15:00. Во втором полугодии время их работы могут продлить.

Желающие продавать на ярмарках свои товары могут обратиться в департамент городской экономической политики по телефону 78-78-30.