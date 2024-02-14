Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Чиновники приглашают сельхозпроизводителей представить там свои товары.
С 16 февраля в Омске возобновятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Как сообщили в мэрии, они будут работать по пятницам и субботам вплоть до 29 июня.
Адреса:
  • 21-я Амурская, 20б;
  • Завертяева, 9 к. 15;
  • Лесной проезд, 11;
  • Волховстроя, 88 (со стороны 2-й Дачной);
  • Химиков, 42;
  • 10-я Чередовая, 26 (со стороны улицы Демьяна Бедного);
  • 3-я Железнодорожная, 11.
Ярмарки будут работать с 9:00 до 15:00. Во втором полугодии время их работы могут продлить.
Желающие продавать на ярмарках свои товары могут обратиться в департамент городской экономической политики по телефону 78-78-30.
·Экономика/Бизнес

Чиновники приглашают сельхозпроизводителей представить там свои товары.
С 16 февраля в Омске возобновятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Как сообщили в мэрии, они будут работать по пятницам и субботам вплоть до 29 июня.
Адреса:
  • 21-я Амурская, 20б;
  • Завертяева, 9 к. 15;
  • Лесной проезд, 11;
  • Волховстроя, 88 (со стороны 2-й Дачной);
  • Химиков, 42;
  • 10-я Чередовая, 26 (со стороны улицы Демьяна Бедного);
  • 3-я Железнодорожная, 11.
Ярмарки будут работать с 9:00 до 15:00. Во втором полугодии время их работы могут продлить.
Желающие продавать на ярмарках свои товары могут обратиться в департамент городской экономической политики по телефону 78-78-30.