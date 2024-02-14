Самыми популярными именами для новорожденных остаются Артем, Александр, София и Ева.

Самыми популярными именами для новорожденных остаются Артем, Александр, София и Ева.

Портал ЗАГС представил обновленную информацию об именах, которые дают новорожденным жители Омской области. Так, омичи по-прежнему чаще всего называют детей Михаилами, Александрами, Тимофеями, Максимами и Артемами. У девочек популярны имена София, Ева, Василиса, Полина и Мария.

В список редких имен для мальчиков попали Мухаммед, Жаслан, Замир, Яков и Абдужаббор. Некоторые девочки получили имена Аделя, Искра, Аниса, Милиса и Алана.

По данным специалистов, в целом по стране в этом году родилось больше мальчиков, нежели девочек.