Члены преступной группировки после нападения на оружейные магазины и административные здания правоохранительных органов скрылись в Омском районе. Их начали ловить. Такова легенда учений.

Члены преступной группировки после нападения на оружейные магазины и административные здания правоохранительных органов скрылись в Омском районе. Их начали ловить. Такова легенда учений.

В Омске прошли учения, во время которых силовики обезвреживали опасных преступников, завладевших арсеналом оружия.

По легенде учений, более 10 членов условной преступной группы совершили вооруженные нападение на административные здания правоохранительных органов и оружейные магазины Омска. Завладев огнестрельным оружием, они скрылись в Омском районе.

– Для поиска и обезвреживания условно вооруженных нападавших по тревоге были подняты сотрудники спецподразделений СОБР «Каскад», СОБР и ОМОН «Штурм», – сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. – В ходе выполнения задач росгвардейцы блокировали район нахождения условных злоумышленников, после чего поисковые группы спецназа при поддержке беспилотных летательных аппаратов обнаружили и обезвредили оказавших сопротивление условных преступников.

Подчеркивается, что учения прошли под руководством заместителя начальника штаба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майора Александра Певцова. По итогам учений он отметил, что личный состав полностью справился с поставленными задачами, в очередной раз проявив мастерство и уверенные навыки действий в чрезвычайных ситуациях.

Силовикам пригодились навыки взаимодействия, полученные во время специальной военной операции.