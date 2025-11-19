Не паниковать: в Омске пройдут масштабные антитеррористические учения

Они продлятся два дня.

Управление Росгвардии по Омской области

На территории города Омска и Омского района Омской области пройдут командно-штабные антитеррористические учения, которые продлятся два дня – с 19 по 20 ноября. Мероприятия организованы оперативным штабом в Омской области.

Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, основной целью учений является повышение навыков специальных подразделений в реагировании на угрозы и совершении террористических актов.

– В ходе мероприятия будут отрабатываться практические действия по приведению группировки сил и средств в состояние боевой готовности, – уточнила Руснак.

В учениях задействованы подразделения различных ведомств, включая областные УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, а также представители правительства Омской области и администрации города Омска.

Омичей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, которые направлены на обеспечение безопасности региона.

Напомним, что вчера, 18 ноября, в поле недалеко от поселка Ростовка Омского района во время ремонта на наземном газопроводе произошла авария. Пожар был локализован, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб устраняли последствия пожара ночью.