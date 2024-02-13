С начала реализации проекта государственную поддержку в виде ежемесячных денежных выплат получили почти 125 тыс. омских семей.

С начала реализации проекта государственную поддержку в виде ежемесячных денежных выплат получили почти 125 тыс. омских семей.

В штабе общественной поддержки Омской области состоялся форум «Реализация национального проекта «Демография». В его в работе приняли участие представители власти, профильных ведомств, организаций, депутаты различного уровня. Модератором круглого стола выступил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов. Участники форума обсудили ключевые итоги реализации нацпроекта «Демография» в Омской области в 2019–2023 годах и внимательно изучили положительный опыт по ряду направлений. Заместитель министра труда и социального развития Омской области Вячеслав Шестаков представил участникам итоги реализации национального проекта «Демография» – одного из ключевых проектов в России, в рамках которого реализуются сразу пять региональных проектов.

– Завершен пятый год реализации нацпроекта. Получены весомые и очевидные результаты. Отдельные мероприятия во многом стали знаковыми. Бюджет нацпроекта за 5 лет составил более 19 миллиардов рублей. Из них средства федерального бюджета – 16 миллиардов рублей. Бесспорно, это очень существенные инвестиции в социальное развитие региона, – отметил Вячеслав Шестаков.

Мероприятия двух наиболее масштабных проектов напрямую нацелены на поддержку материнства и детства. Первый проект – «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Сумма расходов на поддержку материнства и детства за 5 лет составила более 14 млрд рублей. С начала реализации проекта почти 125 тыс. омских семей получили господдержку в виде ежемесячных денежных выплат при появлении на свет первенцев, а также в связи с рождением третьих или последующих детей. Также в рамках проекта за 5 последних лет 65 тыс. семей получили ежемесячные денежные выплаты при рождении третьих или последующих детей. Объем средств на данные цели составил 8 млрд рублей.

Проект «Содействие занятости» позволил организовать профессиональное обучение и повышение квалификации 2,5 тыс. женщин с детьми дошкольного возраста. В рамках нацпроекта созданы дополнительные места для детей в возрасте до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. Объем инвестиций на реализацию проекта за 5 лет составил 4 млрд рублей. Были построены и введены в эксплуатацию 13 детских садов: 11 садов открыты в Омске, по одному детскому саду в Большереченском и Омском районах. В результате создано более 2 тыс. новых мест дошкольного образования, обеспечена 100-процентная доступность в получении услуг дошкольного образования для семей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет.