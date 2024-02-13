25 тонн продукции транзитом через регион шли в Казахстан. Пересечь границу не помог даже имеющийся сертификат.
Сотрудники Россельхознадзора по Омской области дважды предотвратили нелегальный вывоз грузов, подконтрольных госветнадзору.
В одном из этих случаев под запрет попали 25 тонн соевого жмыха. Их из поселка Новые Зори Алтайского края вез в Казахстан россиянин. У него был необходимый сертификат Таможенного союза, но номер полуприцепа, в котором находился груз, не совпадал с номером, указанном в сертификате.
– Во втором случае гражданином Республики Казахстан осуществлялась перевозка молочной продукции в ассортименте общим весом 106 кг без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для перемещения через границу. Продукция перемещалась из Омска в Петропавловск, – рассказали в Управлении Россельхознадзора по Омской области.
Правонарушителей привлекли к административной ответственности, а грузы вернули на место отправления.