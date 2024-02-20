В Омской области благодаря президентскому нацпроекту отремонтировали 150 объектов культуры, появились виртуальные концертные залы, «умные» библиотеки и автоклубы-вездеходы.

В Омской области благодаря президентскому нацпроекту отремонтировали 150 объектов культуры, появились виртуальные концертные залы, «умные» библиотеки и автоклубы-вездеходы.

В очередном материале о реализации национальных проектов на территории региона РИА «Омск-информ» расскажет об успехах, достигнутых благодаря нацпроекту «Культура».

Национальный проект «Культура» был запущен по инициативе президента России. Основная цель нацпроекта – сделать события в сфере культуры, в том числе самые значимые, доступными в любом уголке страны.

Если говорить о реализации нацпроекта в Омской области, то в планы вошли: реконструкция, реновация и переоснащение культурных объектов, создание сети виртуальных концертных залов, обновление библиотек и кинозалов, капремонты детских театров. Все эти пункты выполнены либо находятся в процессе реализации.

Десятки объектов культуры в регионе не видели капремонта многие годы, а то и с момента постройки. Нацпроект «Культура» спас от разрушения и обветшания, серьезно преобразил многие из них. С 2019 по 2023 год по нацпроекту «Культура» в регионе было обновлено около 150 объектов культуры. Кроме того, появилось много того, о чем раньше даже не мечтали, особенно в глубинке.

5-летний цикл реализации национального проекта «Культура» завершается в 2024 году. Виталий Хоценко уверен, его результаты и высокий уровень приобщения жителей к культуре позволят Омской области сохранить статус культурного региона, культурной столицы Сибири.

В 2023 году привели в порядок 6 домов культуры: районные ДК в Тевризе и Знаменке, Такмыкский сельский ДК (Большереченский район), Хорошковский КДЦ (Павлоградский район), Бобринский КДЦ (Нововаршавский район), Казанский СДК (Любинский район).

В 2024 году запланирован капитальный ремонт четырех домов культуры: Овцеводческого центрального сельского ДК Марьяновского района, Черниговского социально-культурного центра в Кормиловском районе, Русановского ДК в Нововаршавском районе, а также Элитовского сельского ДК в Москаленском районе.

Если говорить о музеях, то в 2023 году обновлены пять музеев: в Тюкалинском, Азовском, Калачинском, Русско-Полянском районах, завершен ремонт фасада и входной группы, установлено световое оборудование на здании Омского государственного историко-краеведческого музея. А в этом году новое оборудование получат музеи Азовского и Русско-Полянского районов.

То, чего не было раньше, – модельные библиотеки. Заведения нового типа предусматривают доступ к различным информационным ресурсам при наличии высокоскоростного интернета.

Первая такая библиотека появилась в регионе в 2019 году. Статус «модельной» получила омская молодежная библиотека «Квартал 5/1». В ходе модернизации провели косметический ремонт, заменили систему освещения, обеспечили доступность для инвалидов. Значительно обновилась компьютерная и оргтехника. Увеличился библиотечный фонд, в том числе пополнился специальными изданиями для незрячих. Обеспечены: широкополосный доступ к интернету, подключение к системе «Национальная электронная библиотека» с огромной базой изданий, к электронной библиотеке «ЛитРес» и справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», а также доступ к электронным периодическим изданиям. Все это – бесплатно для посетителей библиотеки.

Важно, что здесь не только можно читать любую литературу и периодику. Библиотека «Квартал 5/1», как и другие подобные заведения, стала пространством, где встречаются единомышленники, проводятся мастер-классы, проходят показы фильмов.

За 5 лет по нацпроекту «Культура» в Омской области открылось 15 модельных библиотек. Так, в 2023 году библиотеки широких возможностей появились в Кормиловском и Полтавском районах. В Кировском округе Омска после комплексной модернизации открылась детская библиотека им. Тимофея Белозерова, а в Октябрьском – детская библиотека им. И. А. Крылова. Обновление проходило в рамках муниципальной программы «Развитие культуры». В текущем году запланировано создание еще двух модельных библиотек: в Нововаршавском и Павлоградском районах.

Наряду с модельными библиотеками виртуальные концертные залы – то, чего раньше не было. Они также работают на основную идею нацпроекта «Культура» и организованы для укрепления единого культурного пространства страны, а также создания условий доступности к лучшим образцам профессионального музыкального и театрального искусства.

Первый виртуальный концертный зал в Омской области открылся в Тарской центральной районной библиотеке в 2020 году. Жители не только Тарского, но и соседних районов пользуются этим ресурсом – смотрят выступления лучших коллективов страны в записи и онлайн. Также здесь проходят живые выступления местных артистов. В 2021 году виртуальный КЗ открылся в Калачинске, а 2022 году – в Кировском ДК Омска.

А в 2023 году – в Исилькульском и Называевском районах. Пока их в регионе пять.

Автоклубы – это еще одна новинка, преследующая ту же цель – «доставить» культурные события даже в самые отдаленные уголки региона. За 5 лет в регионе появилось 24 автоклуба. Они оборудованы всей необходимой техникой – световой и звуковой, кинопроектором, выдвижной сценой, крышей, автономным источником питания. Передвижные автоклубы разворачиваются в культурный комплекс за пару часов. Важно, что автоклубы обладают хорошей проходимостью и способны добраться до населенных пунктов даже по бездорожью.

Одна из 38 детских школ искусств региона, где за последние годы произошли разительные перемены, благодаря нацпроекту «Культура, – Большереченская ДШИ имени А. Н. Цыбули. Для этой школы приобрели музыкальные инструменты, современное звуковое оборудование, оргтехнику, учебные материалы, провели капитальный ремонт здания – на общую сумму более 10 млн рублей.

– Внешний вид нашей школы, а капремонта не было с момента ввода в эксплуатацию этого здания, то есть с 1977 года, был печальный, промерзали швы, через щели попадала влага, отсыревали углы. Хотя косметический ремонт внутри помещений проводили каждый год своими силами, это не спасало. А после капремонта наша школа преобразилась, в здании комфортно находиться и в межсезонье, и зимой, – отметила директор Большереченской ДШИ Наталья Наумова.

Она рассказала, что школа очень нуждалась в новых музыкальных инструментах. Некоторые старые буквально разваливались. К примеру, отслужившие фортепиано пришлось разобрать и утилизировать. Фонд музыкальных инструментов пополнился четырьмя пианино, ударной установкой с комплектом тарелок, а также балалайками, домрами, электроакустическими и классическими гитарами, тремя аккордеонами, электро- и бас-гитарой.

Кстати, новая ударная установка неожиданно решила сразу несколько проблем. В Большереченской ДШИ наконец-то закрепился преподаватель-ударник (до этого была текучка кадров), появилось много учеников по этому направлению.

Наличие качественных музыкальных инструментов дает возможность воспитанникам школы искусств принимать участие в концентрах, конкурсах, фестивалях. Ежемесячно идет прирост лауреатов различных конкурсов среди учеников.

Для художественного отделения школы приобрели 30 мольбертов, а также каркасы ширмы, гипсовые фигуры.

– У художников мольберты постоянно в работе и в школе, и на пленэрах – на площади около зоопарка. Наши художники участвуют в конкурсах музея-заповедника «Старина Сибирская». А еще к нам часто приезжают из школ искусств других районов, просят у нас оборудование для своих выставок. Так что мольберты и каркасы ширмы всем очень нужны, – подчеркнула Наталья Наумова.

Она рассказала, что проект «Культура» подразумевает не только федеральные, но и средства из региональной казны, а также районного бюджета. Часть работ и приобретений – на условиях софинансирования. К примеру, капремонт прошел в хореографических классах, а за счет местного бюджета приобрели зеркала и новые балетные станки.

Детская школа искусств в сельском районе – это не только учреждение дополнительного образования. К примеру, министерство культуры Омской области ежегодно проводит конкурсы на соискание премии для поддержки социально значимых проектов.

Большереченская ДШИ в 2020 году выиграла в этом конкурсе с проектом «Целительная сила музыки», в 2022 году – с проектом по арт-терапии «Ковчег». В рамках этих проектов школа работала с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

А с сентября 2023 года стартовал проект по работе с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Необычное в обычном». Большереченская ДШИ проводит различные мероприятия с воспитанниками приюта, а это дети и подростки, попавшие в трудные ситуации. Волшебная сила искусства многим из них помогает изменить свою жизнь к лучшему.

Занятия в ДШИ нередко определяют дальнейший жизненный выбор. Многие выпускники школы искусств поступают в профильные учебные заведения, кто-то получает профессию педагога и возвращается в свой район.

Всего в 2020 и 2022 годах в ходе реализации в регионе национального проекта «Культура» 29 учебных заведений закупили новые инструменты и оборудование для творческих дисциплин на 114 млн рублей.

В 2024 году еще 16 детских школ искусств региона будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

В прошлом году прошли капремонты детских школ искусств в Крутинке, Исилькуле и Омске, завершен первый этап по капитальному ремонту ДШИ в Больших Уках. В 2024 году планируется завершить работы в Больших Уках, а также капитально отремонтировать ДШИ в Русско-Полянском районе.

В 2024 году на оснащение региональных театров и новые постановки будет направлено 55 млн рублей. В регионе продолжится работа по активному внедрению современных цифровых технологий, позволяющих вывести на новый уровень деятельность библиотечной и музейной сферы, развивать виртуальные концертные залы.

И, наконец, самым крупным объектом, который ремонтируется на территории Омской области в рамках национального проекта «Культура», – Театр для детей и молодежи. Здание Омского ТЮЗа уже называют памятником архитектуры советского модернизма. Здесь ни разу не было капремонта с момента постройки в 1967 году. Сейчас выполняется внутренняя отделка здания.

В результате полного обновления омский ТЮЗ обещает стать одним из самых современных театров для детей и молодежи в России. Открытие обновленного ТЮЗа состоится осенью текущего года.

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила в Госдуме о том, что идет работа над продлением этого национального проекта до 2030 года. Она отметила дальнейшую потребность регионов в модернизации объектов в сфере культуры.