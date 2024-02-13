По некоторой информации, у Алексея Яковлева, пострадавшего в воскресном матче, диагностировано сотрясение мозга.

По некоторой информации, у Алексея Яковлева, пострадавшего в воскресном матче, диагностировано сотрясение мозга.

У нападающего «Сибири» Алексея Яковлева диагностировано сотрясение мозга после удара в голову, который ему нанес капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, сообщил в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

Инцидент произошел в начале третьего периода воскресного матча. Богун утверждает, что Шарипзянов попал в соперника выставленным локтем, хотя в динамике эпизода показалось, что игрок «Авангарда» толкнул Яковлева плечом. Сам Яковлев после этого не упал, а бросился выяснять отношения с Шарипзяновым, но тот не изъявил желания подраться. Капитана «Авангарда» судьи удалять не стали.

Напомним, что «Авангард» выиграл у «Сибири» со счетом 7:2, а Шарипзянов отдал 3 результативные передачи.