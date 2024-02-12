Омск-Информ
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·Происшествия

Его действия расценили как госизмену, диверсию и участие в деятельности террористической организации.
Сегодня Второй Восточный окружной военный суд признал 22-летнего омича виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и диверсии. Парня отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Первые три года ему придется провести  в тюрьме, то есть без права покидать камеру.
Причиной стал инцидент, произошедший на железной дороге. Как сообщает транспортная полиция, в одном из мессенджеров парень получил предложение вступить в запрещенную на территории России организацию. Для этого нужно было поджечь железнодорожный шкаф. Парень согласился и устроил пожар.
Как сообщалось ранее, агента спецслужб Украины поймали сотрудники ФСБ совместно с полицейскими.
·Происшествия

Его действия расценили как госизмену, диверсию и участие в деятельности террористической организации.
Сегодня Второй Восточный окружной военный суд признал 22-летнего омича виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и диверсии. Парня отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Первые три года ему придется провести  в тюрьме, то есть без права покидать камеру.
Причиной стал инцидент, произошедший на железной дороге. Как сообщает транспортная полиция, в одном из мессенджеров парень получил предложение вступить в запрещенную на территории России организацию. Для этого нужно было поджечь железнодорожный шкаф. Парень согласился и устроил пожар.
Как сообщалось ранее, агента спецслужб Украины поймали сотрудники ФСБ совместно с полицейскими.